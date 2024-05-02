На Житомирщині знайшли мертвою цілу сім'ю: що сталося

Зранку 2 травня в селі Поліське на Житомирщині знайшли тіла чоловіка, жінки та дитини. Вони перебували у власному будинку.

Про це повідомляє Нацполіція Житомирської області.

Так, до Коростенського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина.

Чоловік мав заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Тому колеги поїхали на його пошуки і виявили родину мертвою. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління поліції області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт.

На Житомирщині знайшли мертвою цілу сім'ю / Фото: Національна поліція Житомирської області

Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення. Одна з версій події – це те, що чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.

Наразі встановлюються обставини події в межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб і малолітньої дитини. Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, у Варшаві 31 березня у приватному будинку знайшли мертвими 4 членів родини. Як виявилося, чоловік убив дружину та її батьків і скоїв самогубство. Проте у травні поліція встановила, що до злочину може бути причетний громадянин України, його вже затримали.

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