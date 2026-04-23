ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Не змогло вибратися з будинку: на Закарпатті живцем згоріло подружжя

Рятувальники виявили тіла в будинку. Що стало причиною трагедії — невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
На місці трагедії

На місці трагедії / © ДСНС

У селі Лази Тячівського району сталася пожежа. В будинку виявили тіла 80-річного чоловіка та його 74-річної дружини.

Про це повідомили у ДСНС.

Вогонь помітив сусід і викликав рятувальників.

«Рятувальники зайшли до будинку й виявили тіла двох людей біля вхідних дверей. Ймовірно, 80-річний чоловік та його 74-річна дружина намагалися самостійно вийти з кімнати, однак, надихавшись продуктами горіння, не змогли цього зробити», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за годину. Що стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Черкащині через недбалість матері в пожежі загинуло четверо дітей. За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей. Поки її не було, в будинку спалахнув вогонь.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie