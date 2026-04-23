Не змогло вибратися з будинку: на Закарпатті живцем згоріло подружжя

На місці трагедії / © ДСНС

Реклама

У селі Лази Тячівського району сталася пожежа. В будинку виявили тіла 80-річного чоловіка та його 74-річної дружини.

Про це повідомили у ДСНС.

Вогонь помітив сусід і викликав рятувальників.

Реклама

«Рятувальники зайшли до будинку й виявили тіла двох людей біля вхідних дверей. Ймовірно, 80-річний чоловік та його 74-річна дружина намагалися самостійно вийти з кімнати, однак, надихавшись продуктами горіння, не змогли цього зробити», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу менш ніж за годину. Що стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці.

