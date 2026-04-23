В Івано-Франківську водій стріляв у опонента під час сварки на дорозі: відео

В Івано-Франківську один з водіїв стріляв в іншого. Патрульні виявили та затримали зловмисника.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області у Facebook та оприлюднила відповідне відео.

«Нещодавно ми отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Пулюя. Заявниця повідомила, що між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них погрожував іншому предметом, схожим на пістолет, здійснив постріл, після чого сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку», — йдеться у повідомленні поліції.

Один з екіпажів виявив і зупинив автомобіль за орієнтуванням.

«Враховуючи наявну інформацію про наявність зброї, патрульні привели до готовності табельну вогнепальну зброю, однак діяли максимально обережно, оскільки у ситуації могли постраждати інші особи», — повідомили у поліції.

Надалі затриманого передали слідчим.

