Окупанти взяли в заручники священника ПЦУ

Священик казав, що на острові Зміїний не було полеглих військовослужбовців

Російські окупанти взяли в полон священника Православної церкви України.

Про це розповів керівник Одеської єпархії ПЦУ єпископ Афанасій.

Він нагадав, що 25 лютого 2022 року була отримана звістка про 13 полеглих військових на острові. Українська сторона провела переговори про евакуацію полеглих. Того ж дня на острів було направлено українське рятувальне судно "САПФІР" з екіпажем та священнослужителем Одеської єпархії ПЦУ протоієреєм Василем Вирозубом.

А вже 26 лютого єпископ отримав повідомлення про те, що судно стоїть під вартою російських військових кораблів. Ні екіпаж, ні священника не впускають на острів Зміїний і судно не відпускають. ПЦУ підозрює, що росіяни хотіли використати ситуацію як привід заманити судно у полон.

27 лютого о 18:00 годині єпископ Афанасій отримав смс від протоієрея Василя Вирозуба про те, що судно, екіпаж та представники місії, під конвоєм направляються у невідомому напрямку. Крім цього Вирозуб наголосив, що на острові не було полеглих військовослужбовців, а екіпаж судна "САПФІР" фактично став заручниками.

"Звертаюсь до світової спільноти, релігійних лідерів та усіх місій про розголос цього інциденту та допомогу у вирішенні цієї в край обурливої ситуації, – сказав у своєму зверненні єпископ Афанасій.

Ранше у Державній прикордонній службі заявили, що прикордонники острова Зміїний можуть бути живими.

Росіяни у Чорному морі захопили наше пошуково-рятувальне судно "Сапфір"