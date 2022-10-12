Опалювальний сезон: Кабмін знизив мінімальну температуру у квартирах

Мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 градусів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що температурний мінімум у житлових приміщеннях взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля слід використовувати економно.

Про це він сказав під час засідання уряду 12 жовтня.

"Після включення опалення ми закликаємо економно використовувати газ та вугілля. Так, це означає зниження температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє – 18 градусів", – повідомив Шмигаль.

За його словами, такі заходи є необхідністю та внеском у перемогу, оскільки "від кожного українця залежить те, як наша країна пройде цю зиму".

Ракетні удари по ТЕС в Україні

У понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, в Україні була масштабна повітряна тривога у всіх областях, яка тривала понад 5 годин. За ці два дні Росія завдала масованого ракетного удару по великим містам України. Під обстріли потрапили критичні обєкти інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала ударів по об‘єктах енергетики на Львівщині та в Києві.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк надав Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Також очільник уряду закликав українців підготуватися до важкої зими.