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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
683
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1 хв

Перше випробування Драпатого: експерт назвав завдання, яке не можна провалити

За словами військового експерта, за останні два роки, коли Сирський виконував обов’язки головкома, темпи наступу росіян зменшилися в 13 разів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Михайло Драпатий

Михайло Драпатий

Головне завдання нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого — зупинити російський наступ.

Таку думку висловив директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в етері Київ24.

На його думку, досвід Драпатого в Десантно-штурмових військах і Силах спеціальних операцій дозволяє проводити складні операції.

«Генерал Сирський, при всій повазі, у своїй заключній промові говорив про те, що я передаю новому главкому армію, яка наступає. Це дещо більш оптимістично дивиться на світ. Темпи просування противника за останні два роки, якраз коли Сирський виконував обов’язки головкома, зменшилися в 13 разів. Але і на сході, і на півдні ворог наступає», — зауважив він.

Лакійчук наголосив, що наразі головне завдання української армії — це зупинити наступ противника.

«І задача Сил оборони України — це зупинити наступ противника. Дуже хотілося б, аби Міністерство оборони і Верховний головнокомандувач дали армії достатньо ресурсів для наступу, для повернення наших територій», — підкреслив він.

Новий головком Драпатий — останні новини

Нагадаємо, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що Драпатому на новій посаді головкома доведеться зосередитися і на оперативному управлінні, і на формуванні стратегічного бачення розвитку війська.

Тим часом Німеччина хоче пояснень від України щодо останніх кадрових рішень у ЗСУ. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на важливості продовжувати реформи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
683
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