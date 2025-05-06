Під час атаки на Україну ППО збила 54 безпілотники: які області постраждали

Атака безпілотниками по Україні / © ТСН.ua

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Під час атаки по Україні у ніч проти 6 травня сили протиповітряної оборони збили 54 російські безпілотники. Ще 70 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 6 травня російська армія атакувала Україну 136 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Приморськ (окупована частина Запорізької області).

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Повітряний напад Росії відбивали українська військова авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на ранок підтверджено збиття 54 дронів типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі України. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Зазначається, що ще один російський дрон перебуває у повітрі, бойова робота триває.

Через атаку атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня під масованою атакою російських дронів опинився Харків. Окупанти поцілили 20 безпілотниками по восьми локаціях учотирьох районах міста. На величезному ринку «Барабашово» знищені десятки торговельних павільйонів. Під обстріл потрапили також житлові будинки та авто.

Ворог також атакував Одеську область своїми дронами. Була пошкоджена низка об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Загинула людина.