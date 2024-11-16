Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух: що відомо

Увечері в суботу, 16 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунав вибух.

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі "Николаевский Ванек".

У повідомленні йдеться, що російська терористична армія завдала удару балістичною ракетою.

Також читайте Труханов розповів про наслідки удару по Одесі

Про наслідки обстрілу наразі нічого невідомо.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив "приліт" ворожої ракети, не уточнивши, куди саме вона влучила. За його словами, постраждалих немає.

"Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь все буде так і надалі", - написав він.

Нагадаємо, вночі проти 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Миколаєві безпілотниками. Внаслідок ударів загинуло щонайменше п'ять осіб.

Читайте також: