Під Полтавою 18-річна дівчина імітувала своє викрадення і вимагала з батьків викуп

Під Полтавою 18-річна дівчина імітувала своє викрадення і вимагала з батьків викуп

До поліції звернулася матір дівчини і заявила про викрадення доньки.

У Полтавській області 18-річна дівчина імітувала своє викрадення і вимагала з батьків гроші, щоб виїхати в Росію.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

4 грудня, близько 21:45, до поліції Миргорода надійшло повідомлення від 39-річної жительки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки.

Жінка розповіла, що вдень донька пішла до сільського магазину і не повернулася. За годину після її зникнення батькам на приватні додатки у Мережі почали приходити повідомлення з інформацією про викрадення дівчини та вимогами викупу. Гроші рідні дівчини мали перерахувати на вказаний "викрадачами" банківський рахунок.

Правоохоронці одразу почали розшук дівчини. Для встановлення місця перебування зниклої, поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей і невдовзі отримали позитивний результат.

Вже за кілька годин із Харкоівської області надійшла інформація, що зниклу дівчину знайшли на автошляху "Харків-Щербаківка" на міжнародному автомобільному пропуску "Гоптівка". Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

"Під час спілкування з поліцейськими 18-річна мешканка Полтавщини пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія), бо там на неї начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу Інтернет. Також дівчина пояснила, що історію з викраденням і вимаганням грошей вигадала сама, бо знала, що батьки не схвалюють такі відносини з невідомим хлопцем. Та й грошей для переїзду в сусідню країну в неї не було", - повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Втікачку повернули додому.

Нагадаємо, що у Києві працівник автомийки вирішив покататися на чужій Tesla, поцупивши ключі, які власник автомобіля залишив співробітникам закладу. Але зловмисник не впорався з керуванням і потрапив у ДТП.

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