Прогноз погоди на 5 листопада: в Україні потеплішає, але місцями дощитиме

Прогноз погоди на 5 листопада: в Україні потеплішає, але місцями дощитиме

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У п'ятницю, 5 листопада, майже на всі території країни опадів не буде.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Дощитиме лише на заході країни. В інших регіонах - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +13-18 градусів. На заході повітря прогріється до +14 градусів. У південних областях місцями стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів вище нуля. У північних та центральних регіонах - близько 13 градусів тепла. У Карпатах - 7-12 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 5 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці - без опадів. Швидкість південного-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 15-17 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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