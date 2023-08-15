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Ракетний удар по Смілі: в МВС показали наслідки влучань

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Смілі: в МВС показали наслідки влучань

Ракетний удар по Смілі Черкаської області. / Фото: МВС

Частина міста залишилася без водопостачання.

Вночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Смілу на Черкащині. Окупанти вдарили ракетою по території приватного підприємства, а також поцілили по території медзакладу в Смілі.

Наслідки ворожих прильотів показали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, внаслідок удару РФ у місті пошкоджено водогін протяжністю кілометр. Також ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились п'ять районів - це близько 12 тисяч смілян. Наразі в Смілі організовують графіки подавання й підвезення технічної води.

У МВС наголошують, що люди під час обстрілів не постраждали. Зараз на місцях подій працюють правоохоронці та комунальники.

Росіяни пошкодили у Смілі водогін. / ©
Росіяни пошкодили у Смілі водогін.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 15 серпня, яка в Черкаській області тривала від від 03:24 до 05:37, росіяни вдарили ракетами по Смілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На світанку вибухи лунали у 6 областях! Україна пережила масований удар! Наслідки наживо

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Дата публікації
Перегляди
132
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