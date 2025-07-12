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Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог
У ніч на 12 липня РФ здійснила масштабну повітряну атаку по західних і центральних областях України.
Російські загарбники в ніч проти 12 липня завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворог атакував переважно західні регіони ударними БпЛА та крилатими ракетами.ʼ
Моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали у Львові, Луцьку, а також інших частинах західної та центральної України.
Для обстрілу ворог використовував ударні БпЛА типу Shahed, а також крилаті ракети Х-101, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, та Ту-160.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в результаті ударів у Залізничному районі міста загорілась покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв.
Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
Ми раніше інформували, що з п’ятниці, 11 липня, в Україні фіксувалась активність російських бойових безпілотників.