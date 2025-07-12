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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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866
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Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог

У ніч на 12 липня РФ здійснила масштабну повітряну атаку по західних і центральних областях України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

Ту-95МС

Російські загарбники в ніч проти 12 липня завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворог атакував переважно західні регіони ударними БпЛА та крилатими ракетами.ʼ

Моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали у Львові, Луцьку, а також інших частинах західної та центральної України.

Для обстрілу ворог використовував ударні БпЛА типу Shahed, а також крилаті ракети Х-101, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, та Ту-160.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в результаті ударів у Залізничному районі міста загорілась покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв.

Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Ми раніше інформували, що з п’ятниці, 11 липня, в Україні фіксувалась активність російських бойових безпілотників.

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