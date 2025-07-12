Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні: куди бив ворог

Ту-95МС

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Російські загарбники в ніч проти 12 липня завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворог атакував переважно західні регіони ударними БпЛА та крилатими ракетами.ʼ

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Моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали у Львові, Луцьку, а також інших частинах західної та центральної України.

Для обстрілу ворог використовував ударні БпЛА типу Shahed, а також крилаті ракети Х-101, які були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, та Ту-160.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в результаті ударів у Залізничному районі міста загорілась покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 м кв.

Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вул. Мирополита Андрея.

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Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 12 липня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

Ми раніше інформували, що з п’ятниці, 11 липня, в Україні фіксувалась активність російських бойових безпілотників.