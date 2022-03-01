Російська армія поцілила у житловий будинок в Мелітополі

Російська армія поцілила у житловий будинок в Мелітополі

Інформації про потерпілих немає наразі.

У понеділок, 28 лютого, російські війська обстрілювали Мелітополь.

Про це повідомив "Оперативний ЗСУ".

Внаслідок обстрілів пошкодження отримали понад 10 будинків на вулиці Бориса Михайлова. Снаряд прилетів у приватний сектор біля "Товарів для дому" на вулиці Бориса Михайлова.

Посікло осколками кілька будинків. Крім того, ракета зачепила одну з житлових будівель за дотичною.

Ніхто просто дивом не постраждав.