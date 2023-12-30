Російські окупанти пошкодили ТЕС на Донеччині: які наслідки обстрілу

У суботу, 30 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по прифронтовій ТЕС у Донецькій області. Роботу об’єкта критичної інфраструктури довелося зупинити.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міненергетики, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Однак, через удар російських окупантів було знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, в області є відключені споживачі електроенергії.

Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС ДТЕК було поранено п'ятьох працівників станції, їх доставлено до лікарень.

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