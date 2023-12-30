Російські окупанти пошкодили ТЕС на Донеччині: які наслідки обстрілу

Електростанція тимчасово припинила роботу.
У суботу, 30 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по прифронтовій ТЕС у Донецькій області. Роботу об’єкта критичної інфраструктури довелося зупинити.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
“Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міненергетики, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Однак, через удар російських окупантів було знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, в області є відключені споживачі електроенергії.
Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС ДТЕК було поранено п'ятьох працівників станції, їх доставлено до лікарень.
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