Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти пошкодили ТЕС на Донеччині: які наслідки обстрілу

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
230
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти пошкодили ТЕС на Донеччині: які наслідки обстрілу

ТЕС / Фото: Міністерство енергетики України

Електростанція тимчасово припинила роботу.

У суботу, 30 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по прифронтовій ТЕС у Донецькій області. Роботу об’єкта критичної інфраструктури довелося зупинити. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міненергетики, постраждалих внаслідок обстрілу немає. 

Однак, через удар російських окупантів було знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, в області є відключені споживачі електроенергії.

Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС ДТЕК було поранено п'ятьох працівників станції, їх доставлено до лікарень.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
230
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація