Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 2 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Група БПЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину!

Група БПЛА на півдні Київщини курсом на захід!

Група БПЛА в північно-центральній частині Житомирщини курсом на захід!

Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід!

Група БПЛА на Миколаївщині курсом на північ та північний захід!

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що російська армія змінює тактику повітряних атак.

Крім того, ми раніше інформували, що за ніч до Білорусі залетіли понад 20 російських дронів Shahed.

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