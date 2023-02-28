СБУ викрила нові схеми ухилення від призову у 3 областях: деталі

Вартість таких "послуг" становила від 2 до 8 тис. доларів.

Служба безпеки викрила і блокувала ще три схеми ухилення українців від призову, серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

Про це інформує преслужба СБУ.

Слідчо-оперативні дії відбулися в декількох областях України, внаслідок чого викрито сімох організаторів оборудок.

За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів про стан здоров’я та шляхом нелегального перетину кордону.

Середня вартість таких "послуг" становила від 2 до 8 тис. дол. Ціна залежала від кількості осіб і типу документа.

Київська область

На Київщині викрито членів обласного бюро МСЕК, які за грошову винагороду оформляли групи інвалідності для чоловіків призовного віку.

Вінницька область

На Вінниччині знешкоджено групу осіб, які підробляли для своїх "клієнтів" медичні довідки із реквізитами лікарень, що розташовані окупованих територіях півдня та сходу України.

Серед організаторів схеми – викладач навчального закладу, лікар та ІТ-вець.

Закарпаття

В Закарпатській області затримано двох мешканців Рахівського району. Вони пропонували ухилянтам втекти до ЄС через річку, яка розташована на межі кордону. У вартість "послуг" також входили рятувальні жилети.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисників до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу України: