Що чекає на Україну після завершення війни: думка Арестовича

Арестович закликав "зробити слабку державу внизу і сильну зверху" і пояснив, що це означає.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, якою буде Україна після перемоги у війні.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістові Василю Голованову.

Арестович запевнив, що Україна реформує законодавство, державну службу і "все, що з цим пов’язано". Далі буде зближення з ЄС і НАТО, і вступ до них.

"Це зовсім інша історична доля. Вважайте, ми витягли золоту картку. А зараз ми перебуваємо в дуже неприємній ситуації. Ми заплатили золотою карткою — кров’ю. Але вона може суттєво девальвуватися продовженням такої політики. Я категорично не розумію та не приймаю економічну політику, яка проводиться в сучасній Україні нинішньою владою. Говорю про це вільно, тому що я говорив їм це в обличчя ще коли був там. Зараз можливо і потрібно зробити різкий поворот", — каже ексрадник ОП.

Він закликає "зробити слабку державу внизу і сильну зверху".

"Слабка держава внизу означає звільнення мікробізнесу від податків, народу в країні зі зруйнованою економікою треба дати можливість заробляти на чому завгодно, ще й створювати їм комфортні місця. Стосовно середнього (бізнесу. – Ред.) більш жорсткі правила, а в крупному все має бути прозоро, але для цього треба реформувати суди. Все це можна і потрібно робити, тому що воєнний стан надає унікальну можливість для цього. Основою росту держав, які представляють собою щось серйозно у відношенні воєнної сили це замикання науки, держави і бізнесу, в тому числі приватного. Але у нас цього немає", — підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович назвав умову, за якої диктатор Путін може наважитися на застосування ядерної зброї. Також він пояснив, навіщо записував "заспокійливі" звернення до українців у перші тижні війни.

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