Сенат Чехії визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу

У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС.
Сенат Чехії 11 травня ухвалив постанову про визнання злочинів російської армії в Україні геноцидом українського народу.
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
"У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", — додав він.
У Чехії двопалатний парламент, тому, ймовірно, аналогічне рішення може ухвалити і нижня палата парламенту.
Раніше Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна виступає за повноправне членство України в Європейському Союзі.
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