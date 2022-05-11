Сенат Чехії визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу

У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС.

Сенат Чехії 11 травня ухвалив постанову про визнання злочинів російської армії в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", — додав він.

У Чехії двопалатний парламент, тому, ймовірно, аналогічне рішення може ухвалити і нижня палата парламенту.

Фото: Yevhen Perebyinis

Раніше Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна виступає за повноправне членство України в Європейському Союзі.

Віцеспікер естонського парламенту виконав пісню "Браття українці"

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