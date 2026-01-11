Що робити, якщо авто застрягло у снігу: поради водіям

Авто у снігу / © Фото з відкритих джерел

Сильні снігопади в Україні перетворили дороги на справжнє випробування для водіїв. Замети, слизькі магістралі та снігові наносини ускладнюють рух, і кожен неправильний крок може погіршити ситуацію. Щоб не «закопати» автомобіль ще глибше, дійте спокійно та за чітким планом.

Про це пишуть «Економічні новини».

Головні поради кермувальникам

1. Оцініть обстановку

Зупиніться, огляньте навколишню територію та глибину замету. Не намагайтеся різко рушати вперед або назад — це лише поглибить занос.

2. Розчистьте сніг

Лопата стане вашим найкращим помічником. Приберіть сніг під колесами та днищем, звільніть колію для руху автомобіля. Це створить базу для безпечного виїзду.

3. Поступово розгойдуйтеся

Для автомобілів з механікою плавно рухайтеся вперед-назад, збільшуючи амплітуду руху. Для авто з автоматичною коробкою перемикайтеся між режимами D та R, обережно додаючи газ. Різкі рухи можуть пошкодити трансмісію.

4. Використовуйте підручні матеріали

Під колеса можна підкласти дошки, гілки, килимки або каміння. Посипання снігу піском або сіллю допоможе колесам «схопитися» за поверхню.

5. Дещо знизьте тиск у шинах

Це збільшує площу контакту з дорогою. Після виїзду обов’язково накачайте шини до стандартного рівня.

6. Зверныться по допомогу

Якщо самостійно вибратися не вдається, зверніться до інших водіїв або скористайтеся тросом для буксирування.

Чого слід уникати? Безумовно, різких натискань на газ, перебування в автомобілі з працюючим двигуном далеко від людей (ризик отруєння чадним газом), необережного розтирання снігу руками.

За словами експертів, якщо дотримуватися цих порад, навіть у суворих зимових умовах можна безпечно вибратися зі снігового замету. Спокій, обережність та правильна підготовка — ваші головні союзники на дорозі.

Як ми писали раніше, Захід України паралізували сніг та ожеледиця. Очевидці зафільмували, як машини пробуксовують у снігу та стоять у довжелезних заторах. Визволяти автомобілі зі снігових заметів допомагають рятувальники.

Нагадаємо, у США передбачені штрафи за неочищений сніг на машинах.

Так, у Нью-Джерсі водіїв офіційно попередили про сувору відповідальність за виїзд на дороги на засніжених або обледенілих автівках. Штрафи, що загрожують порушникам, сягають 1500 доларів.

Усе через залишки льоду на кузові. Вони вважаються смертельно небезпечними для інших учасників руху.