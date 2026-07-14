Щоб "навести порядок": Волошин очолить новий рід військ після скандалів зі штурмовими бригадами

Бригадний генерал Дмитро Волошин / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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У складі Сухопутних військ Збройних сил України створюються Об’єднані сили швидкого реагування. Вони будуть окремим родом сил ЗСУ, призначеним для швидкого реагування на загрози та рішучих дій на найважливіших напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.

«ЗСУ враховують усі виклики війни, що змінюється, нарощують бойові спроможності для підвищення стійкості оборони та ведення активних наступальних дій», — зазначив він.

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Об’єднані сили швидкого реагування очолить бригадний генерал Дмитро Волошин. Офіцер нового покоління, який гідно зарекомендував себе як командир 8-го корпусу ДШВ, має позитивні відгуки колег і підлеглих.

Призначенням ОСШР буде не постійне утримання ділянок фронту, а оперативне реагування на загрози, посилення угруповань військ, а також проведення наступальних і контрнаступальних дій.

«Ці мобільні та дієві сили будуть одним із ключових елементів підвищення наступального потенціалу нашого війська, адже застосовуватимуться там, де це найнеобхідніше», — зазначив речник.

У Генштабі додали, що до складу Об’єднаних сил швидкого реагування збираються включити командування, а також визначену кількість окремих штурмових бригад, полків і батальйонів. Входитимуть до ОСШР також підрозділи безпілотних систем, артилерійські підрозділи та необхідний комплект частин підтримки, забезпечення й обслуговування.

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Водночас основу нового роду сил ЗСУ складуть підрозділи, які вже виконують бойові завдання.

«Йдеться про зведення в єдиний рід сил найбоєздатніших військових частин з досвідом наступальних дій. Це дозволить сформувати якісно новий інструмент швидкого реагування», — додали в Генштабі.

Такий крок також має підвищити рівень підготовки до ведення високоінтенсивних бойових дій і відновлення боєздатності військ та створення резервів. Йдеться також про якісний відбір і добровільний набір найвмотивованіших та найпідготовленіших військовослужбовців.

Волошина ставлять командувачем штурмовиків, щоб «навести порядок»

Командувача 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Дмитра Волошина поставлять командувачем новостворених Об’єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ, щоб «навести порядок» всередині штурмових полків і «подолати там анархію».

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Про це пише «Українська правда», посилаючись на своїх двох співрозмовників у Десантно-штурмових військах.

«Волошина поставили, щоб він навів порядок. Після Манька, після ситуацій зі „Скелею“ (…) У десантників інший підхід», — каже перший співрозмовник.

Другий співрозмовник зазначає, що логіка у створенні Обʼєднаних сил швидкого реагування є. «Враховуючи, що окремий рід військ із штурмових військ створити не вийшло, постало питання „формалізувати“ структуру штурмових військ, привівши їх „до нормального бою, — пояснює він. — Тобто, утворити командування (формалізовану структуру), яке буде займатись підготовкою, дисципліною, матеріально-технічним забезпеченням штурмових полків“.

Військовий додає, що командування повинно відповідати за те, що відбувається у штурмових полках, займатись їхньою підготовкою і нести за них відповідальність, бо наразі там панує анархія.

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«По суті, штурмові полки і діяли як сили швидкого реагування, які кидали на найбільш гарячі напрямки, тому оформлення їх в притомну військову структуру крок в цілому правильний. Ідея, здається, така: взяти все найкраще із цих в/частин, відкинувши те, що не відповідає статутним вимогам. Що з цього вийде — покаже час», — резюмує він.

За даними УП, десантні бригади, вихідцем з яких є зокрема сам Волошин, не будуть входити в новостворені Обʼєднані сили — вони вберуть, обʼєднають навколо себе виключно штурмові полки.

ДШВ залишається окремим та автономним організмом у Силах оборони. Це важливо, оскільки створення нової складової Сил оборони, імовірно, є відповіддю президента на численні скандали та випадки порушення прав військових у штурмових підрозділах. Хоча, наскільки відомо УП, рішення про створення нових Обʼєднаних сил швидкого реагування було ухвалене до історії з викраденням та вбивством двох цивільних жителів Київщини за вказівкою комбрига 155-і бригади, вихідця зі «Скелі» Станіслава Лучанова.

По суті, призначаючи десантника на посаду командувача штурмовиків, головком Олександр Сирський — за своїм бажанням або під тиском суспільного обурення, змушений був визнати, що його ставка на штурмові полки не спрацювала.

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Загадкові смерті у полку «Скеля»

У травні 2026 року довкола 425-го окремого штурмового полку «Скеля» спалахнув гучний скандал. Журналісти «Суспільного» оприлюднили розслідування про загадкові смерті щонайменше п’ятьох військовослужбовців з Прикарпаття, які померли в березні цього року — за кілька тижнів, а подекуди й днів після початку служби в цій частині. В офіційних документах причиною смерті вказані хронічні захворювання серця і легень. Втім, рідні загиблих заявили, що на тілах військових були численні сліди побоїв і травм, а також висловили підозри щодо можливих катувань.

Потім стало відомо, що від кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців полку сталося щонайменше 26 небойових смертей. В Офісі військового омбудсмана зазначали, що кількість небойових смертей у «Скелі» вища, ніж у багатьох інших військових частинах, хоча про кардинальну різницю не йдеться.

Резонансне вбивство на Київщині бійцями 155-ї бригади

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей увірвалися на подвір’я двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. «Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними», — повідомило видання «Дзеркало тижня».

Як виявилося, до викрадення цивільних причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. Серед підозрюваних — колишній командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов та командир батальйону Олексій Долголенко.

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Після розголосу справи рідні Лучанова втекли із села.

Своєю чергою, після розголосу журналістами командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби і був оголошений у розшук. У ронеділок, 13 липня, його затримали у Києві.

Реформа армії

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