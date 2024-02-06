Скільки справ проти ухилянтів відкрито в Україні: відповідь Нацполіції

Чоловіки призивного віку нерідко намагаються уникнути виконання свого обов'язку.

В Україні відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. Зокрема, левова частка проваджень зареєстрована в Закарпатській області.

Про це пише "РБК-Україна".

За інформацією Нацполіції, правоохоронці відкрили 9 620 справ за статтею про ухилення від мобілізації. Найбільше проваджень у Закарпатській (1053) та Дніпропетровській (934) областях.

"При цьому майже 2,5 тисячі справ розглядаються в судах, а 4,5 тисячі – були закриті", – додається у повідомленні.

Раніше нардеп Кривошеєв жорстко висловився про чоловіків, які не хочуть воювати.

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