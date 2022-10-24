У Білорусі сфокусували увагу на потенційних призовниках

У Білорусі влада заходилася перевіряти мобілізаційні резерви. Потенційних призовників викликають до військкоматів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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"Протягом жовтня цього року на території республіки білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до Білорусі продовжують прибувати російські військовослужбовці у межах спільного розгортання військ двох країн. Вояків з РФ зустрічають з хлібом та сіллю.

20 жовтня Генштаб ЗСУ попередив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Припускається, що наступати можутьіз заходу білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що в країні йде прихована мобілізація. Білоруси почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони республіки заперечують, мовляв "триває перевірка даних". Проте стало відомо, що повістки розсилають спецпризначенцям, правоохоронцям, працівникам підприємств.

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