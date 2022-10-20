У Дніпрі чоловік спричинив серйозну ДТП та зарізав постраждалого

У Дніпрі через аварію на дорозі сталася конфліктна ситуація між двома водіями. Внаслідок чого один з них жорстоко вбив іншого.
У Дніпрі на дорозі не розминулися два автомобіля, в результаті чого один з них злетів у кювет. Після чого один з водіїв підійшов до іншого та завдав ножового удару.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Сахарова у Самарському районі міста. Там на дорозі чоловік спровокував ДТП, внаслідок чого інший автомобіль злетів у кювет. Після чого підозрюваний у спричинення аварійної ситуації вийшов зі свого авто, підійшов до постраждалого чоловіка та завдав йому ножових поранень. Внаслідок чого 32-річний громадянин помер на місці.
Поліцейські встановили особу нападника та місце його перебування. Причетним до злочину виявився 35-річний житель Синельниківського району. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - розповіли в Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Дніпрі в гаражі підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопця, виявили ще й тіло чоловіка.
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