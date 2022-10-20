Міноборони Білорусі заявило, що літаки РФ злетіли, щоб "патрулювати"

Російські винищувачі злетіли з території Білорусі.
Міністерство оборони Білорусі 20 жовтня заявило, що російські літаки злетіли начебто для планового "патрулювання".
Про це йдеться в заяві Міноборони РБ.
"У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави", - написала пресслужба Міноборони.
Тим часом в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. ЗМІ повідомляли про зліт російських винищувачів з території Білорусі. Була висока ймовірність запуску ракет.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, в Білорусі наразі йде підготовка матеріальної бази для спільного угруповання з Росією.
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