Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міноборони Білорусі заявило, що літаки РФ злетіли, щоб "патрулювати"

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Міноборони Білорусі заявило, що літаки РФ злетіли, щоб "патрулювати"

Російські винищувачі злетіли з території Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі 20 жовтня заявило, що російські літаки злетіли начебто для планового "патрулювання".

Про це йдеться в заяві Міноборони РБ.

"У ці хвилини російська авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил) здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави", - написала пресслужба Міноборони.

Скриншот / ©
Скриншот

Тим часом в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. ЗМІ повідомляли про зліт російських винищувачів з території Білорусі. Була висока ймовірність запуску ракет.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, в Білорусі наразі йде підготовка матеріальної бази для спільного угруповання з Росією.

Маневрами в Білорусі Кремль готує пастку для ЗСУ: чи буде Лукашенко воювати - Сергій Пелеса

Маневрами в Білорусі Кремль готує пастку для ЗСУ: чи буде Лукашенко воювати - Сергій Пелеса

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація