Минобороны Беларуси заявило, что самолеты РФ взлетели, чтобы "патрулировать"

Российские истребители взлетели с территории Беларуси.
Министерство обороны Беларуси 20 октября заявило, что российские самолеты взлетели якобы для планового "патрулирования".
Об этом говорится в заявлении Минобороны РБ.
"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", – написала пресс-служба Минобороны.
Тем временем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. СМИ сообщали о взлете российских истребителей с территории Беларуси. Была высокая вероятность запуска ракет.
Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, в Беларуси идет подготовка материальной базы для совместной группировки с Россией.
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