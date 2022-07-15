У Дніпрі озброєна банда грабувала ломбарди, магазини та церковні крамниці

На Дніпропетровщині за решітку відправили членів банди, які зі зброєю нападали на місцевих мешканців та грабували їх.

В Дніпропетровській області суд відправив у в’язницю членів озброєної банди, які грабували місцевих мешканців.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, з жовтня 2016 року до лютого 2017 року підозрювані у Дніпрі вчинили серію розбійних нападів на магазини, ломбарди та церковну крамницю.

Вкрадені гроші, мобільні телефони та комп’ютери члени банди розподіляли між собою.

“Організатора банди засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, членів банди – до 8 та 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна”, – розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Хмельницькому затримали харків'янина - прихильника путінської "спецоперації".

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