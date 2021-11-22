У Дніпропетровській області військові підстрелили цивільного

Чоловіка з раною шию ушпиталили.

У Дніпропетровській області поблизу Нікополя військові поранили цивільного під час стрільбищ. Постраждалого доправили до лікарні.

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Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Нещасний випадок стався біля села Чкалово. У солдат з військової частини А0593 у Нікополі проходили навчання на полігоні.

Місцевий чоловік збирав дрова і потрапив на поле,де тривали стрільбища. Куля влучила йому в шию.

На місце прибули правоохоронці та медики. Постраждалого з пораненням доправили до лікарні в Нікополі. Там його стан стабілізували та транспортували до Дніпра для подальшого лікування.

Нагадаємо, що Чигирині на Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка. Того швидко доставили до лікарні та прооперували.

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