У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали з України за добу

У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали з України за добу

З України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. Натомість в'їхали з-за кордону - майже 45 тисяч громадян.

За добу 3 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 83 тисячі осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.

Про це звітують у ДПСУ.

Протягом минулої доби з України вибуло понад 38 тисяч осіб, з яких майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу майже 45 тисяч осіб, понад 41 тисяча з них – громадяни України.



Оформлено 41 вантажівку з гуманітарною допомогою.

У ДПСУ нагадали, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Держприкордонслужби. Дані оновлюються кожні три години.

Наразі пропуск осіб через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

Нагадаємо, двоє закарпатців на кордоні заховалися за фіранкою у бусі, щоб потрапити до Словаччини.

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