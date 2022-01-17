У Харківській області мати не пускала додому 11-річну доньку

У Харківській області мати не пускала додому 11-річну доньку

До поліції звернулися вчителі гімназії.

У Харківській області у жительки Рогані відберуть доньку. Жінка кілька днів не пускала дитину додому.

Про це повідомляють "Поліцейські офіцери громад у Харківській області".

Так, до офіцера Роганської територіальної громади звернулися вчителі Роганської гімназії, вони повідомили, що одна зі школярок потрапила у складні життєві обставини. 11-річну дівчинку не пускає додому її мати.

"Правоохоронці спільно з соціальними працівниками громади та відділом у справах дітей негайно виїхали за місцем мешкання дівчинки. Дитину тимчасово направили до Харківської обласної дитячої лікарні", - зазначили у поліції.

Зараз вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.

Нагадаємо, що Херсонській області, в одному з сіл Ювілейної територіальної громади, ювенальні поліцейські та служба у справах дітей через злісний батьківський недогляд вилучили з родини 9-річного хлопчика.

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