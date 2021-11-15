У Харкові трамвай збив іноземну студентку: дівчина у комі

У Харкові трамвай збив іноземну студентку: дівчина у комі

В результаті ДТП дівчина отримала важкі травми і впала в кому.

У Харкові 19-річна дівчина потрапила під трамвай. За словами очевидців, вона була у навушниках і не почула попереджувальний сигнал.

Про стан дівчини повідомляє "Суспільне".

Трагічний випадок стався сьогодні, 15 листопада, на перехресті вулиць Валентинівської та Академіка Павлова, неподалік метро "Студентська".Трамвай №27 збив 19-річну дівчину, яке переходила колії.

В результаті дівчина отримала численні травми. Її дістали рятувальники та медики, а потім постраждалу у вкрай тяжкому стані ушпиталили до лікарні.

"Вона у комі I ступеня. У неї черепно-мозкова травма, закритий перелом хребта, ребер, тупа травма живота, тазу", —повідомив директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

За його словами, постраждала - іноземна студентка медуніверситету.

Нагадаємо, що Запоріжжі 63-річний чоловік потрапив під трамвай на зупинці громадського транспорту. Вагоном йому відрізало пальці.

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