У Харкові трамвай збив іноземну студентку: дівчина у комі

В результаті ДТП дівчина отримала важкі травми і впала в кому.
У Харкові 19-річна дівчина потрапила під трамвай. За словами очевидців, вона була у навушниках і не почула попереджувальний сигнал.
Про стан дівчини повідомляє "Суспільне".
Трагічний випадок стався сьогодні, 15 листопада, на перехресті вулиць Валентинівської та Академіка Павлова, неподалік метро "Студентська".Трамвай №27 збив 19-річну дівчину, яке переходила колії.
В результаті дівчина отримала численні травми. Її дістали рятувальники та медики, а потім постраждалу у вкрай тяжкому стані ушпиталили до лікарні.
"Вона у комі I ступеня. У неї черепно-мозкова травма, закритий перелом хребта, ребер, тупа травма живота, тазу", —повідомив директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
За його словами, постраждала - іноземна студентка медуніверситету.
Нагадаємо, що Запоріжжі 63-річний чоловік потрапив під трамвай на зупинці громадського транспорту. Вагоном йому відрізало пальці.
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