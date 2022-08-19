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У Хмельницькій області вантажівка розчавила легковик: двоє загиблих

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У Хмельницькій області вантажівка розчавила легковик: двоє загиблих

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням "Голосків — Лука Барська" неподалік м. Деражня. 

На дорозі не розминулися вантажівка та легковий автомобіль.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За даними правоохоронців, відбулось зіткнення автомобіля "Фольксваген Пассат" під керуванням 29-річного жителя м. Деражня та вантажівки "ЗІЛ", за кермом якої перебував 43-річний житель с. Ярославка.

У результаті ДТП водій легковика та його пасажирка від отриманих травм загинули на місці.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, поблизу села Сосонка Вінницького району в аварії загинуло подружжя. Вони їхали у легковику "ВАЗ", який зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

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