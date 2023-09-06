У Констянтинівці під завалами досі можуть перебувати люди — журналіст

Сьогодні, 6 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по ринку в Констянтинівці на Донеччині. Там досі ліквідовують наслідки атаки.

Під завалами торгових павільйонів у Констянтинівці досі можуть бути люди.

Про це заявив журналіст ICTV Костянтин Мельников в ефірі телемарафону 6 вересня.

"Під завалами торгових павільйонів ще досі можуть бути люди. Про це нам розповіли правоохоронці... Тривають роботи з порятунку, з евакуації тіл", - повідомив він.

Слід зазначити, що за останньою інформацією, у Костянтинівці, яку сьогодні, 6 вересня, атакували російські окупанти, завершена пошуково-рятувальна операція. Внаслідок удару загинули 17 осіб, ще 32 отримали поранення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський теракт та опублікував відео з моментом удару попередньо ракети по ринку в Костянтинівці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.