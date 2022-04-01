У Мелітополі освітяни відмовилися від співпраці з окупантами

Директори місцевих шкіл написали заяви на звільнення.
Щоб не співпрацювати із окупантами, директори шкіл в окупованому Мелітополі написали заяви на звільнення.
Про це у четвер, 31 березня, повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні було схвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", – написав мер Мелітополя.
Водночас він звернувся до колаборантки Галини Данильченко, яку російські загарбники призначили "в.о. міського голови", з проханням не робити з дітей "живий щит" чи заручників.
Нагадаємо, оголошена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко намагається привласнити гуманітарну допомогу, яку відправили із Запоріжжя.
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