У Мелітополі освітяни відмовилися від співпраці з окупантами

У Мелітополі освітяни відмовилися від співпраці з окупантами

Директори місцевих шкіл написали заяви на звільнення.

Щоб не співпрацювати із окупантами, директори шкіл в окупованому Мелітополі написали заяви на звільнення.

Про це у четвер, 31 березня, повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Також читайте Із гімном та українськими прапорами: Мелітополь повстав проти загарбників

"Сьогодні було схвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", – написав мер Мелітополя.

Водночас він звернувся до колаборантки Галини Данильченко, яку російські загарбники призначили "в.о. міського голови", з проханням не робити з дітей "живий щит" чи заручників.

Нагадаємо, оголошена російськими окупантами "мером" Мелітополя Галина Данильченко намагається привласнити гуманітарну допомогу, яку відправили із Запоріжжя.

Читайте також: