У Сумській області СБУ проводить рейди для виявлення ворожих диверсантів

В середу, 17 серпня, на території Сум проводяться комплексні контрдиверсійні заходи.

У заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних Сил України.

Про це повідомляє Сумська міська рада з посиланням на управління СБУ в Сумській області.

"Жителів громади просять із розумінням поставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в тил Збройних сил України біля Осокорівки в Херсонській області.

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