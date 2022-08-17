У Сумській області СБУ проводить рейди для виявлення ворожих диверсантів

В середу, 17 серпня, на території Сум проводяться комплексні контрдиверсійні заходи.
У заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних Сил України.
Про це повідомляє Сумська міська рада з посиланням на управління СБУ в Сумській області.
"Жителів громади просять із розумінням поставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в тил Збройних сил України біля Осокорівки в Херсонській області.
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