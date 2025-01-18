У Третій штурмовій вказали, де ще треба шукати російських агентів

Гарною новиною є той факт, що російські агенти отримують підозри. Проте важливо не зупинятися на досягнутому та звернути увагу на Верховну Раду, адже там подібних колаборантів дуже багато.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін на власній сторінці в Telegram.

За його словами, у У 2021 році було запропоновано проєкт закону про колабораціонізм. Проте Жоріна повідомили, що ухвалення закону неможливе.

"Але в березні 2022 року таки проголосували за нього - змінились деякі "обставини" в країні", – пояснив заступник.

Він додав, якщо зрадника не вдається притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду, то у законі про колабораціонізм є "купа положень, за якими точно вийде".

"Бо вибачень від Бойка недостатньо, це повна х***ня. Ми не забули ані про нього, ані про його колег", – підсумував підполковник.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російських спецслужб, до складу якої входили працівники "Укрзалізниці" та столичного метрополітену. Свою діяльність вони розпочали ще з часів АТО.

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