Уряд звільнив Найєма: кого призначили замість нього

Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Його місце посів Роман Комендант.

Про це повідомляє "Уряд online".

Реакція Найєма

Мустафа Найєм у своєму Telegram написав, що усі формальності дотримані. Зокрема, він подякував команді, Службам відновлення в областях, керівникам адміністрацій, головам громад та мерам міст, будівельникам, експертам, партнерам, донорам тощо.

"Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя", – поділився він.

Він завершив не своїми словами, а цитатою улюбленого актора, музиканта та композитора Ентоні Хопкінса:

"Почуваюся дитиною, якій дали коробку цукерок: вона їсть із задоволенням, а коли бачить, що залишилося зовсім мало, то починає їх їсти з особливим смаком.

Немає бажання сперечатися з дурнями, і часу боротися із сірістю. Не турбують заздрісники, які намагаються зганьбити найздатніших, щоб заволодіти їхніми посадами, талантами та досягненнями.

Замало часу для обговорення заголовків. Мені цікаві людяні люди. Люди, які розуміють своє покликання і не ховаються від відповідальності, які вміють сміятися зі своїх помилок і, ті, хто досяг успіху. Хто крізь удари долі зміг піднятися і зберегти м'якість душі. Хто захищає людську гідність і хоче бути на боці правди та справедливості. Це те, заради чого варто жити.

Виявилось, що у нас лише одне життя, і його треба прожити гідно".

"Дякую. Висплюсь. І рухатимусь далі", – підсумував він.

Раніше Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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