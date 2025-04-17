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В академії ДПСУ в Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта: деталі від ЗМІ
Триває слідство.
У Хмельницькому у Національній академії державної прикордонної служби знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі.
Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що курсант перебував в добовому наряді. Коли виявили його тіло, то викликали медиків і правоохоронців.
"Військовослужбовець родом з Чернігівщини. Мав повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу. Минулого року вступив до навчального закладу Держприкордонслужби. Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер", - повідомили прикордонники.
Наразі з'ясовують усі обставини, триває слідство. Крім того, проводять внутрішнє розслідування.
Нагадаємо, підлітки жорстоко вбили хлопця на Івано-Франківщині. Через що саме виник конфлікт, що стало мотивом злочину — все це встановлює слідство.