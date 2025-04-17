В академії ДПСУ в Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта: деталі від ЗМІ

ДПСУ. / © Держприкордонслужба України

Реклама

У Хмельницькому у Національній академії державної прикордонної служби знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що курсант перебував в добовому наряді. Коли виявили його тіло, то викликали медиків і правоохоронців.

Реклама

"Військовослужбовець родом з Чернігівщини. Мав повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу. Минулого року вступив до навчального закладу Держприкордонслужби. Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер", - повідомили прикордонники.

Наразі з'ясовують усі обставини, триває слідство. Крім того, проводять внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, підлітки жорстоко вбили хлопця на Івано-Франківщині. Через що саме виник конфлікт, що стало мотивом злочину — все це встановлює слідство.

Дата публікації 08:47, 16.04.25 Кількість переглядів 47 Мрочко потрапив під обстріл у Херсоні під час знімання відео