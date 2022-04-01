В Енергодарі окупанти утримують в полоні місцевих мешканців

Росіяни підозрюють місцевих в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників.
На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих мешканців.
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 1 квітня.
Росіяни підозрюють місцевих в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників.
"Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, в Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив "народну раду".
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