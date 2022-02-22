В Одеській області під час навчань виявили зброю та осіб, яких шукає Інтерпол

В Одеській області під час навчань виявили зброю та осіб, яких шукає Інтерпол

У регіоні тривають навчання.

В Одеській області під час навчань виявили зброю та затримали людей, яких шукає Інтерпол.

Про це повідомляє СБУ.

Під час навчань силовики затримали двох осіб, яких розшукувала Інтерпол, виявили 9 одиниць вогнепальної та холодної зброї, наркотики та психотропні речовини, 6 автомобілів, які перебували в розшуку.

Наразі СБУ продовжує спільні тренування силовиків регіону у зв'язку зі стратегічним розташуванням Одеської області та наявність важливих об'єктів інфраструктури. За координації антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Одеській області тривають навчання.

До них залучили підрозділи обласних Управлінь СБУ, Нацгвардії України, ЗСУ, Нацполіції, ДПСУ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, представників органів влади й місцевого самоврядування.

Великі військові навчання на Рівненському полігоні

Нагадаємо, від 15 лютого в Одеській області стартували контрдиверсійні навчання. Тренування охопили всю територію регіону та завершаться до початку березня.