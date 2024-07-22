В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа

В понеділок зранку, 22, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, "почервоніла столиця.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили повідомляли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо про ракетну загрозу.

"Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

мапа тривог станом на 09:30 22 липня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, експерт Анатолій Храпчинський розповів, чому Росія почала активно використовувати розвідувальні дрони. Зокрема, через зменшення інших засобів спостереження за Україною унаслідок ударів Сил оборони.

Читайте також: