В Україні призупинять видавання та оформлення паспортів: названо причину

Послуги знову стануть доступними 16 грудня 2024 року.

Паспортний сервіс України тимчасово призупинив видавання та оформлення паспортних документів.

Про це повідомило ДП "Документ".

13 грудня 2024 року з 16:30 розпочнуться технічні роботи для обслуговування обладнання Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР). Через це послуги з оформлення та видавання паспортів будуть тимчасово недоступні до 16 грудня 2024 року.

"Про відновлення роботи буде проінформовано додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, омбудсмен пояснив позицію держави щодо проблеми з паспортами за кордоном.

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