В Україні СБУ затримала двох кримінальних авторитетів РФ: що про них відомо

В Україні Служба безпеки викрила кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів в столиці.

В Україні правоохоронці затримали російських кримінальних авторитетів, які хотіли вступити до добровольчих батальйонів в Києві. Обидва чоловіки на території нашої країни перебували нелегально.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, один з кримінальних авторитетів перебував у санкційному списку РНБО. У нього була заборона на в’їзд до нашої держави. Інший громадянин є російським рецидивістом. Він був неодноразово засуджений - зокрема, за вбивство. На території нашої держави чоловіки перебували нелегально.

“Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників. З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України. Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони.

СБУ затримала чоловіка, який корегував вогонь по Донецькій області

Читайте також: