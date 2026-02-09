В Україні з’явився онлайн-кабінет пацієнта: хто і як може ним скористатися

МОЗ запускає електронний Кабінет пацієнта: повний перелік нових функцій / © pexels.com

Реклама

В Україні запрацював електронний Кабінет пацієнта, завдяки чому тепер українці можуть укласти декларацію з лікарем онлайн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У цьому кабінеті будуть зберігатися персональні дані пацієнта та декларації з лікарями. Українцям не доведеться більше йти до лікарні, щоб подати декларацію лікарю чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я.

Реклама

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

Що вже доступно в особистому кабінеті пацієнта?

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн — без візиту до медзакладу;

управління доступами для електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на оброблення своїх персональних даних.

Зараз у кабінеті пацієнта доступні персональні дані пацієнтів та декларації з лікарями. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово — на наступних етапах.

Як почати користуватися?

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети. Це може бути — е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) або бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Можна обрати будь-який кабінет — їхні головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції.

Реклама

© Міністерство охорони здоров'я України

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував «Скринінг здоров’я». Програма дає можливість українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медобстеження.