В УЗ підрахували, скільки перевезли пасажирів за новорічні свята

В УЗ підрахували, скільки перевезли пасажирів за новорічні свята

9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень. Тоді залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів.

За період новорічно-різдвяних свят, від 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року, "Укрзалізниця" перевезла 1,56 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

1,56 млн пасажирів — це на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

"Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%. Це на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років", — йдеться в повідомленні.

УЗ пояснює, що такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових поїздів на свята, додаткових рейсів для 5 поїздів та подовженню маршруту курсування для 2 поїздів. Кількість запропонованих пасажирам місць збільшилася на 19%, у порівнянні з аналогічним періодом 2020/2021 років.

Кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+ зросла не тільки у порівнянні з періодом 2020/2021 років, але й у порівнянні з "доковідними" 2019/2020 роками.

9 січня 2022 року став найпіковішим днем перевезень. Тоді залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Наприклад, у період 2020/2021 років пік новорічних перевезень припав на 3.01.2021 — тоді було перевезено 81 тис. пасажирів.

Крім того, за період новорічних свят за рахунок оптимізації час на шляху прямування зменшено на близько 350 тисяч годин.

Раніше в "Укрзалізниці" підрахували, скільки пасажирів зустріло Новий рік у поїздах.

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