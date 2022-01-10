Зарізав дружину і спокійно ліг спати: подробиці вбивства чоловіком українки в Італії

З італійцем українка прожила багато років, але останнім часом його мучили ревнощі.

В Італії пенсіонер жорстоко вбив українку, з якою 17 років прожив у шлюбі. Вбитою виявилася 61-річна українка Наталія Киричок, а причиною розправи називають ревнощі.

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Подробиці вбивства українки в Італії розповів OBOZREVATEL.

Убив дружину і спокійно ліг спати

Вбивство українки сталося в ніч із 25 на 26 грудня в італійському містечку Фанано-ді-Градара. 80-річний чоловік Наталі Віто Канжині напав на жінку серед ночі. Він завдав їй кілька ударів ножем у різні частини тіла, а після того як вона померла, спокійно ліг спати. Вранці він прокинувся і пішов гуляти із собакою.

За словами чоловіка, які цитують італійські ЗМІ, про вбивство дружини він начебто розповів другові, а той не повірив. Потім сам зателефонував власнику ресторану, де працювала українка, та розповів про вбивство. Після цього до нього приїхала поліція.

Фото: ilrestodelcarlino.it

За словами адвоката підозрюваного, чоловік нібито готувався помиритися і провести ніч з дружиною. Він випив алкоголь і прийняв віагру, а жінка відмовила йому в інтимі. Це його розлютило, і вбив її.

За іншою інформацією, того вечора італієць був тверезим, а алкоголем раніше не зловживав.

Працювала хатньою робітницею, а потім вийшла заміж

Як розповідає син Наталії Сергій, його мама познайомилася з Канжині багато років тому. Чоловік частенько крутився у тих місцях, де збиралися українські заробітчанки, підбираючи собі дружину. Спочатку Наталя працювала в нього хатньою робітницею, а незабаром вони одружилися.

Загалом подружжя жило добре, вони їздили разом відпочивати, приймали гостей. Минулого року ситуація в родині дещо змінилася.

"Мама раніше ніколи на нього не скаржилася. Ми в 2020 році приїжджали до них в Італію відпочити. Тоді я вперше і побачив її чоловіка. Це високий, худий чоловік. Небалакучий. Хоча, можливо, так здавалося, тому що ми не володіємо мовою, тому особливого спілкування не було", – розповідає Сергій.

Канжині з 19 років працював зварювальником у Німеччині, там зараз живуть його четверо дітей. З нащадками він особливо не спілкувався.

З матір'ю Сергій востаннє бачився у грудні минулого року. Наталія приїздила до України оформлювати пенсію. Сам Сергій теж виїхав до Європи – зараз живе у Польщі.

"Ми були в Україні приблизно два тижні. Але коли вона повернулася до Італії, він як збожеволів. Став ревнувати її до всіх і до всього. Підозрював, що щось було в Україні. Говорив, що у неї роман із власником ресторану, де вона працює. Йому не подобалося, що мама працює з 17:30 до першої години ночі, пізно повертається. Вона пообіцяла йому, що звільниться звідти наприкінці року, як тільки закінчиться контракт", – говорить Сергій.

За кілька днів до трагедії чоловік вигнав Наталю з дому, і вона пішла жити до подруги. Речі свої вона не забрала, планувала забрати їх згодом.

"Перед тим як вигнати її з дому, він вранці сказав їй, що вночі взяв ножа, дивився на неї і ледве стримався, щоб не вбити її. Потім він їздив у ресторан до власника і погрожував, що вб'є його. Власник навіть подав на нього заяву в поліцію. Через кілька днів він приїхав до подруги, де жила мама, і став зі сльозами вмовляти її повернутися. Навіть влаштував вечерю, запалив свічки. Здавалося, все минуло", – згадує син Наталі.

25 грудня жінка пішла на роботу і як завжди повернулася близько першої ночі. Чоловік спав, жінка вигуляла собаку, а потім теж лягла.

У поліції італієць зізнався, що не спав і запевнив, що не пам'ятає, звідки в нього взявся ніж.

Фото: ilrestodelcarlino.it

Про вбивство стало відомо після того, як вона не вийшла на роботу і власник ресторану, де вона працювала, зателефонував їй на мобільний. Слухавку взяв Канжині. Він розповів, що вбив дружину через нього і зараз приїде розправитися з ним. Роботодавець Наталі після цього викликав поліцію.

Поховають на Батьківщині

Захист італійця стверджує, що на чоловіка так могла подіяти "віагра".

Син Наталії вже два тижні готує документи для транспортування тіла матері в Україну. Процес затягнувся через різдвяні та новорічні свята.

Ховатимуть жінку у її рідній Миколаївській області. З рідних у Наталі залишився син, невістка, онуки, також є брат.

Нагадаємо, що у столиці Польщі Варшаві посеред ночі випадкові перехожі натрапили на жінку. Українка була непритомною, а біля неї перебував 5-місячний хлопчик.

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