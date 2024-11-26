Відключення світла 27 листопада: в "Укренерго" повідомили про графіки

Причиною тимчасового запровадження обмежень стали пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Завтра, 27 листопада, в Україні застосовуватимуть обмеження електропостачання.

Проце повідомили в "Укренерго".

А саме світло відключатимуть у період 07:00-20:00, що свідчитиме про одну чергу відключень.

Як повідомли енергетики, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зазначили енергетики.

Також вони додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. А про актуальну інформацію щодо графіків відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, раніше в YASNO пояснили, чому графіки відключень світла в Україні постійно змінюються. На це впливають несприятлива погода, обстріли тощо.

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