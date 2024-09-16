Відключення світла в Україні 17 вересня: чи діятимуть графіки

Згідно з інформацією від" Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики.
Завтра, 17 вересня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 17 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання – від 16:00 до 22:00.
Раніше Олена Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі.
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