Відключення світла в Україні 17 вересня: чи діятимуть графіки

Згідно з інформацією від" Укренерго", вівторок має пройти без відключень електрики.

Завтра, 17 вересня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 17 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання – від 16:00 до 22:00.

Раніше Олена Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі.

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