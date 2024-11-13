Відключення світла в Україні: чи будуть обмеження 14 листопада — “Укренерго”

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію у проміжку часу від 7:00 до 22:00.

У четвер, 14 листопада, в Україні не будуть застосовувати заходи обмеження на електроенергію для промисловості та бізнесу.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Обмеження, які були застосовані у середу, 13 листопада, скасовано після того, як зауваження до роботи обладнання маневрової генерації були усунуті.

При цьому в “Укренерго” закликають ощадливо споживати електроенергію у проміжку часу від 7:00 до 22:00 та не вмикати у цей час кілька потужних приладів одночасно.

“Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому”, - звернулися в енергетичній компанії до керівників підприємств.

Нагадаємо, уряд змінив перелік об’єктів, де не відключатимуть світло. Зокрема, графіки не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.

Сьогодні бізнес залишиться без світла: обмеження енергії на 13 листопада

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