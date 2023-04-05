Відстрочка не допомогла: на Харківщині мобілізували студента денної форми

Юнак вирішити оскаржити наказ воєнкома у суді, проте це не допомогло.

Студента денної форми Павла Д. навчання мобілізували, попри те, що у нього була відстрочка.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Хлопець навчався на стоматологічному факультеті Полтавського державного медичного університету. Проте у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Харківській області, де студент перебував на обліку, вирішили мобілізувати його.

Юнак вирішити оскаржити наказ воєнкома, адже студенти денної форми навчання мають відтермінування від мобілізації до закінчення вишу, про що сказано у ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як пише Судово-юридична газета, згідно іншої статті закону, призовники, військовозобов`язані, резервісти в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров`я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади зобов`язані особисто в семиденний строк повідомити про зміни свого статусу у відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку.

У суді зазначили, що на час мобілізації не було достеменно встановлено, що хлопець був студентом денної форми навчання.

Також суд вказав, що судовим розглядом не встановлено, що на час виникнення спірних правовідносин Павло Д. повідомляв ТЦК, що він став студентом денної форми навчання.

Тому, у працівників військкомату, на думку суду, не було підстав вважати, що хлопець не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно, у командира військової частини були відсутні підстави для не зарахування його до штату військової частини.

Тому суд вирішив, що права хлопця порушені не були. Він може оскаржити рішення протягом 30 днів з дня проголошення.

Раніше військовий медик розповів про мобілізацію непридатних до служби, зокрема людей із розсіяним склерозом та інфарктом міокарда.

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