7 січня вдарив мороз, така ж погода буде і на Водохреще / Pexels

Вітер вщухне, опадів не буде: прогноз погоди в Україні на неділю, 16 січня

Вітер вщухне, опадів не буде: прогноз погоди в Україні на неділю, 16 січня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 16 січня, вітер в Україні вщухне, вдень температура повітря у різних регіонах коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у неділю в країні буде переважно без опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західних, напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 16 січня також буде сухо. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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